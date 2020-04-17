ФОМ: почти три четверти россиян выступили против публичных богослужений на Пасху

Почти три четверти участников опроса фонда «Общественное мнение» выступили против публичных богослужений на Пасху: 55% из них посчитали, что праздничные службы стоит проводить без прихожан, а 18% — что их следует вовсе отменить. Оставить их как обычно на фоне вспышки коронавируса согласился только каждый седьмой (14%).

Больше остальных, как отметили в ФОМ, за массовые службы на Пасху выступили респонденты-мусульмане (хотя их доля среди участников опроса и была небольшой, 50 из 1000 человек). Среди них против каких-либо изменений была почти четверть опрошенных (23%).

Большинство респондентов также рассказали, что сами намерены остаться дома и отмечать праздник в кругу семьи. О наличии планов пойти в храм заявили 6% из них; еще 2% сказали, что будут праздновать «как всегда».

Хотя патриарх Кирилл призывал верующих по всей стране воздержаться от посещения храмов, епархии в половине российских регионов решили не закрывать их на Пасху, пообещав ввести усиленные меры профилактики. Во многих регионах службы в главных храмах собираются транслировать в интернете и по телевидению.