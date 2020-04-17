Врио главы Коми высказался против строительства свалки на Шиесе

На первой пресс-конференции в должности врио главы Республики Коми Владимир Уйба заявил, что против проекта свалки на Шиесе, причем в этом вопросе они с руководством Архангельской области единодушны.

«Проекты, наносящие вред здоровью людей и экологии не имеют права на существование», – заявил Уйба.

Он также подчеркнул, что жители Республики Коми категорически против свалки, кроме того, известно, что из-за розы ветров значительное число вредных выбросов с Шиеса окажется именно на территории республики.

«Два дня назад мы созванивались с Цибульским (главой Архангельской области – ред.), он категорически против этого проекта и поддерживать проект не будет. Я тоже его поддерживать не буду», – добавил Уйба.

Напомним, больше двух лет продолжаются протесты против строительства полигона для московского мусора на границе Коми и Архангельской области. Они стали одним из факторов, повлиявших на отставку губернаторов этих регионов. 2 апреля врио главы Коми назначен Владимир Уйба, Архангельской области – Александр Цибульский. Последний также высказался против свалки на Шиесе, давая интервью местным СМИ.