Более 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом 

В Москве у 31 одного курсанта петербургского Нахимовского военно-морского училища выявили коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны.

«В рамках проводимого военными медиками превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты», — уточнили в министерстве.

Сейчас заразившихся кадетов отправили на карантин в один из санаториев Минобороны. В ведомстве оценили состояние здоровья курсантов как «нормальное», врачи не наблюдают у инфицированных никаких респираторных симптомов.

Накануне «Фонтанка» рассказала, что в один из московских госпиталей с высокой температурой попал начальник Нахимовского училища контр-адмирал Анатолий Минаков, который приехал в столицу на репетицию парада Победы. При этом в Минобороны настаивают, что сами кадеты к совместным тренировкам парадных расчетов в подмосковном Алабине не привлекались.

За день до этого стало известно, что очаг заражения коронавирусом выявили в тюменском военно-инженерном командном училище имени Прошлякова. Там на карантин отправили 15 человек.