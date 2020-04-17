Власти Москвы анонсировали выплаты донорам плазмы, переболевшим COVID-19, и запустили для них горячую линию

Власти Москвы в ближайшее время установят выплаты для доноров плазмы, переболевших коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ежедневно от коронавируса излечивается по 100-150 людей. Всего в городе людей, которые уже справились с коронавирусом, чуть меньше 1,5 тыс. А значит, есть и потенциальные доноры плазмы. Я обращаюсь ко всем этим людям: вам помогли справиться с инфекцией, помогите и вы больным, которые находятся в больницах», — цитирует ее ТАСС.

По словам Раковой, с сегодняшнего дня в Москве начала работать горячая линия по вопросам донорства плазмы. Она будет доступна ежедневно с 9:00 до 19:00 по телефону 8 (495) 870-45-16.

Донором плазмы может стать любой переболевший коронавирусом в возрасте 18 до 55 лет, уточняет оперштаб. Человек при этом должен не иметь хронических заболеваний. У донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Метод переливания плазмы от переболевших COVID-19 уже активно тестируют и используют в Китае, США, Германии и других странах. Кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к вирусу, которые помогают пациентам в тяжелом состоянии сопротивляться инфекции. При обычных условиях для выработки антител требуется около одной-двух недель. В Москве первые процедуры переливания плазмы больным коронавирусом от уже вылечившихся провели на прошлой неделе.