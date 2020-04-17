В Иркутской области прилетевшего из Таиланда шпица отправили на карантин «без права выгула»

В Иркутской области мужчину, прилетевшего из Таиланда, поместили в обсерватор вместе с собакой, которая также побывала в регионе с неблагоприятной эпидемиологической остановкой. О новых мерах, принятых региональным управлением Россельхознадзора для борьбы в коронавирусом, сообщает Интерфакс.

Хозяин животного летел из Бангкока в Красноярск, в Иркутске у него была пересадка. В аэропорту ему выдали предписание, согласно которому он должен был провести две недели в обсерваторе в городе Шелехов. При этом путешественнику запретили даже выгуливать животное: за выход на улицу с псом ему грозит штраф до 4 тысяч рублей (ч.8 ст.19.5 КоАП).

Щпиц стал первым домашним животным, которое поместили в обсерватор в Прибайкалье. По данным Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, пока что ученые не смогли доказать, что человек может заразиться COVID-19 от питомцев. Тем не менее, случаи заражения животных новым типом коронавируса уже известны: в Нью-Йорке ранее неизвестную инфекцию выявили у малайской тигрицы Нади, которая живет в зоопарке Бронкса.

По официальным данным, на сегодняшний день в Иркутской области 47 граждан заразились коронавирусом, двое пациентов с этим диагнозом скончались. В соседней Бурятии — 103 заболевших и также две жертвы. Всего в России число случаев COVID-19 превысило 32 тысячи, зафиксировано 273 летальных исхода.