В России зафиксировали еще более четырех тысяч случаев заражения СOVID-19. Число заболевших превысило 32 тысячи человек

В России за сутки зарегистрировали более четырех тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил представитель информцентра Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-24». Таким образом, число заболевших превысило 32 тысячи человек.

«За последние сутки в России зафиксировано 4 069 новых положительных результатов теста. При этом выписали по выздоровлению 286 человек. Всего же на территории нашей страны 32 007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2 590 человек. 273 [человека], к сожалению, скончались», — сказал он (цитата по ТАСС).

Позже оперштаб опубликовал данные, согласно которым в России подтверждено за последние сутки 4070 случаев коронавируса в 81 регионе. Таким образом, число заболевших, по его данным, достигло 32008 человек.

Больше всего выявленных случаев за сутки в Москве — 1959. Столица остается на первом месте по числу заболевших, там коронавирус подтвердился у 18105 человек. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик заболеваемости в столице придется на ближайшие две-три недели. Она также анонсировала выплаты донорам плазмы из числа переболевших коронавирусной инфекцией, которые смогут сдать ее для тех, кто еще лечится.

COVID-19 зафиксирован на территории всех российских регионов. Во многих из них для граждан действует режим самоизоляции: выходить на улицу можно в случае крайней необходимости — за продуктами, в аптеку, для обращения за экстренной медпомощью и выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома.