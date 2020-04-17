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17 апреля, 18:00 (мск) Юлия Латынина и Майк Мирер, дежурный врач «Новой» из США

На Кубани работники больницы скорой помощи заразились коронавирусом

Общество

 

Руководство краснодарской больницы скорой помощи решило закрыть медучреждение на карантин после того, как у нескольких сотрудников был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс ссылкой на оперштаб Краснодарского края по борьбе с инфекцией.

Сначала COVID-19 выявили у медиков, которые контактировали с пациенткой, умершей от инфекции. К врачам «скорой» она обратилась совершенно по другому поводу — у нее был закрытый перелом бедренной кости, однако после госпитализации у женщины появились и симптомы двусторонней пневмонии. Несмотря на то, что ее перевели к инфекционную больницу, распространение вируса в медучреждении продолжилось.

Теперь больницу придется закрыть для посетителей; тех, кто был раньше госпитализирован в медучреждение, врачи продолжают лечить. Всех находящихся на карантине — и медработников, и пациентов, протестируют на наличие COVID-19. Несмотря на это, служба скорой помощи, которая прикреплена к больнице, продолжит выезжать на вызовы.

Сейчас на Кубани зафиксировано 260 случаев заражения коронавирусом, три человека с COVID-19 скончались, 40 жителей региона вылечились. В России на данный момент более 27,5 тысяч заболевших, жертвами ранее неизвестной инфекции стали 232 человека.

Теги:
sn, скорая, коронавирус, кубань
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