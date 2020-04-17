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17 апреля, 18:00 (мск) Юлия Латынина и Майк Мирер, дежурный врач «Новой» из США

Экс-министра культуры Мединского исключили из попечительского совета Фонда кино

Культура

 

Бывших министров культуры Владимира Мединского, связи Константина Носкова и экс-руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко исключили из попечительского совета Фонда кино. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Вместо них в состав совета включили вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра культуры Ольгу Любимову и министра связи Максута Шадаева. Вице-премьер станет председателем попечительского совета фонда вместо Чуйченко, сейчас возглавляющего Минюст. Его заместителем станет Любимова. 

Фонд кино был создан в 1995 году. Среди его целей — поддержка российского кинематографа, повышение его конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов и продвижение российского кино за рубежом.

Cтруктура управления фондом поменялась в 2018 году, попечительский совет стал тогда его высшим надзорным органом. Как отмечает РБК, изменения инициировал Минкульт возглавляемый тогда Мединским. Источник издания утверждал, что изменения дадут министерству больше влияния на фонд и его главу.

Теги:
мединский, фонд кино, em
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