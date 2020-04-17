Губернатор Приморья уволил регионального министра связи после провала запуска спецпропусков

Министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук покинул свой пост после того, как его ведомство вовремя не смогло запустить в регионе систему электронных пропусков. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, приказ о его отставке подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Кожемяко остался недоволен работой министра — за время работы не достигнут показатель эффективности цифрового развития региона, не обеспечено внедрение программы «Умный город» и других важных для края проектов», — объяснили в пресс-службе.

Максимчук курировал создание в регионе системы СМС-пропусков и обеспечение дистанционного обучения школьников и студентов. Выдавать электронные пропуска на региональном портале госуслуг должны были с 7 апреля, однако в этот день система так и не запустилась. По данным «Коммерсанта», именно неэффективность во время пандемии и стала причиной отставки чиновника.

В Приморье зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели, двое пациентов с COVID-19 скончались. В регионе введен режим всеобщей изоляции. На сегодняшний день в России более 27,5 тысяч заболевших и более 230 летальных исходов.