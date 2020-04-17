В китайском Ухане уточнили данные по умершим от коронавируса. Число жертв увеличилось почти на 1,3 тысячи человек

Число умерших пациентов с коронавирусом в китайском городе Ухань провинции Хубэй после уточнения данных властями увеличилось на 1290 человек и превысило 3,8 тысячи человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Количество заболевших при пересчете увеличилось на 325 и оказалось свыше 50 тысяч человек.

Пересчет связан с тем, что медицинские учреждения в начале эпидемии не справлялись с нагрузкой и не могли своевременно предоставить данные, также в отчетах были повторы и ошибки. Кроме того, некоторые медучреждения не были подключены к сети информирования о ситуации с коронавирусом, а ряд пациентов не госпитализировали и скончались дома.

Коронавирус, по предварительным данным, появился именно в Ухани. Специалисты предполагают, что он передался людям от диких животных, которыми незаконно торговали на местном рынке.

Общее число зараженных в Китае за все время пандемии превысило 80 тысяч человек, ряд государств, в том числе Италия, США и Испания, обогнали КНР по этому показателю. В стране пандемия уже пошла на спад, в конце марта власти провинции Хубэй отменили карантин, действовавший в течение двух месяцев.