Москвичей с ОРВИ решили штрафовать за нарушение обязательной самоизоляции

Москвичей с диагнозом ОРВИ будут штрафовать в случае нарушения режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в столичном оперштабе.

«У больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID», — объяснили там.

В штабе добавили, что их, как и пациентов с коронавирусом, при нарушении обязательной самоизоляции людей с ОРВИ могут поместить в обсерватор.

Накануне вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус. Таким пациентам и людям, проживающим с ними, будут выдавать предписания об обязательной двухнедельной самоизоляции.

Москва находится на первом месте по числу заболевших COVID-19 и умерших пациентов, у которых он был диагностирован. По данным на утро 16 апреля, в столице зафиксировано 16146 случаев заражения коронавирусом, 127 пациентов скончались, 1394 человека выздоровели. В столице выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, для поездок на личном и общественном транспорте действует режим спецпропусков.