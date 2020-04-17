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17 апреля, 18:00 (мск) Юлия Латынина и Майк Мирер, дежурный врач «Новой» из США

На сайте «Аэрофлота» перестали продавать билеты на международные рейсы до начала августа

Общество

 

На сайте «Аэрофлота» стало невозможно купить билеты на международные рейсы на даты раньше 1 августа. На это обратил внимание «Коммерсант». 

Через поиск альтернативных рейсов до конца июля тоже невозможно приобрести билеты. «Коммерсант» отмечает, что до этого на сайте «Аэрофлота» билеты можно было купить на рейсы с вылетом после 30 апреля. 

Официально компания это пока не комментировала, «Коммерсант» направил ей запрос. 

Россия в марте приостановила международное авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. С 30 марта она полностью закрыла границы. Пересекать их могут лишь отдельные категории граждан, первоначально в него включили в том числе дипломатов и членов их семей, а также экипажи различных судов. Впоследствии правительство расширило этот список, в него включили, в частности, военнослужащих и гражданский персонал российских военных баз.

Теги:
em, коронавирус, самолеты, аэрофлот
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