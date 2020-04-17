На сайте «Аэрофлота» перестали продавать билеты на международные рейсы до начала августа

На сайте «Аэрофлота» стало невозможно купить билеты на международные рейсы на даты раньше 1 августа. На это обратил внимание «Коммерсант».

Через поиск альтернативных рейсов до конца июля тоже невозможно приобрести билеты. «Коммерсант» отмечает, что до этого на сайте «Аэрофлота» билеты можно было купить на рейсы с вылетом после 30 апреля.

Официально компания это пока не комментировала, «Коммерсант» направил ей запрос.

Россия в марте приостановила международное авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. С 30 марта она полностью закрыла границы. Пересекать их могут лишь отдельные категории граждан, первоначально в него включили в том числе дипломатов и членов их семей, а также экипажи различных судов. Впоследствии правительство расширило этот список, в него включили, в частности, военнослужащих и гражданский персонал российских военных баз.