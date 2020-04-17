Что произошло за ночь 17 апреля. Коротко
Александра НовиковаКорреспондент
- В Москве число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 127, за последние сутки в городе скончались еще четырнадцать жителей столицы. Самому молодому из них было 29 лет, самому пожилому — 88. На фоне ранее неизвестной болезни у них обострились сопутствующие заболевания. В целом в России после заражения COVID-19 умерли 246 человек.
- Президент США Дональд Трамп рассказал, как страна будет возвращаться к обычной жизни после нормализации ситуации с коронавирусом. Он разрешил губернаторам самим снимать ограничения, введенные из-за пандемии; некоторые смогут начать это в ближайшее время. Карантин в стране будут отменять в три этапа с интервалом в две недели между каждым из них.
- На сайте авиакомпании «Аэрофлот» перестали продавать билеты на международные рейсы до начала августа. Раньше желающие вылететь за рубеж могли приобрести билеты на рейсы, запланированные после 30 апреля. Сейчас такая техническая возможность на портале «Аэрофлота» отсутствует.
- Впервые с начала подсчетов ВВП Китая обвалился почти на 7% за первый квартал. Снижение, по данным South China Morning Post, составило 6,8%. В последние три месяца одна из крупнейших экономик мира столкнулась с масштабным кризисом из-за коронавируса. Падение превысило ожидания экспертов, которые прогнозировали сокращение ВВП на 6%.
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Теги:sn, китай, сша, коронавирус
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