Трамп разрешил властям штатов самостоятельно снимать введенные из-за коронавируса ограничения

Президент США Дональд Трамп объявил, что власти штатов смогут сами снимать ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. Об этом пишет Associated Press.

Отменять ограничения смогут те штаты, в которых есть возможность тестировать всех людей с симптомами и медработников, а число заражений снизилось. Также регион должен сам обеспечивать жителей необходимыми средствами индивидуальной защиты.

В целом план Трампа по снятию карантинных мер включает в себя три этапа:

На первом гражданам рекомендуется не собираться группами больше десяти человек и по возможности работать удаленно. Школы должны быть закрыты, но кинотеатры, рестораны, стадионы и ряд других мест скопления людей можно открыть при условии соблюдения людьми дистанции.

На втором этапе жителям рекомендуется не собираться группами больше 50 человек. Поездки можно возобновить, также власти начнут открывать школы и детсады.

Третий этап – возвращение к нормальной жизни для большинства американцев. Новых зараженных будут выявлять и изолировать.

Длительность каждого этапа должна составлять не меньше 14 дней.

США находятся на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Там COVID-19 заразились более 671 тысячи человек, более 30 тысяч скончались. Из-за COVID-19 впервые был введен режим чрезвычайной ситуации во всех американских штатах.