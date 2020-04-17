Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

стрим

17 апреля, 18:00 (мск) Юлия Латынина и Майк Мирер, дежурный врач «Новой» из США

Трамп разрешил властям штатов самостоятельно снимать введенные из-за коронавируса ограничения

Общество

 

Президент США Дональд Трамп объявил, что власти штатов смогут сами снимать ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. Об этом пишет Associated Press.

Отменять ограничения смогут те штаты, в которых есть возможность тестировать всех людей с симптомами и медработников, а число заражений снизилось. Также регион должен сам обеспечивать жителей необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

В целом план Трампа по снятию карантинных мер включает в себя три этапа: 

  • На первом гражданам рекомендуется не собираться группами больше десяти человек и по возможности работать удаленно. Школы должны быть закрыты, но кинотеатры, рестораны, стадионы и ряд других мест скопления людей можно открыть при условии соблюдения людьми дистанции. 
  • На втором этапе жителям рекомендуется не собираться группами больше 50 человек. Поездки можно возобновить, также власти начнут открывать школы и детсады. 
  • Третий этап – возвращение к нормальной жизни для большинства американцев. Новых зараженных будут выявлять и изолировать. 

Длительность каждого этапа должна составлять не меньше 14 дней. 

США находятся на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Там COVID-19 заразились более 671 тысячи человек, более 30 тысяч скончались. Из-за COVID-19 впервые был введен режим чрезвычайной ситуации во всех американских штатах.

Теги:
em, трамп, коронавирус, сша
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera