Трамп разрешил властям штатов самостоятельно снимать введенные из-за коронавируса ограничения
Президент США Дональд Трамп объявил, что власти штатов смогут сами снимать ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. Об этом пишет Associated Press.
Отменять ограничения смогут те штаты, в которых есть возможность тестировать всех людей с симптомами и медработников, а число заражений снизилось. Также регион должен сам обеспечивать жителей необходимыми средствами индивидуальной защиты.
В целом план Трампа по снятию карантинных мер включает в себя три этапа:
- На первом гражданам рекомендуется не собираться группами больше десяти человек и по возможности работать удаленно. Школы должны быть закрыты, но кинотеатры, рестораны, стадионы и ряд других мест скопления людей можно открыть при условии соблюдения людьми дистанции.
- На втором этапе жителям рекомендуется не собираться группами больше 50 человек. Поездки можно возобновить, также власти начнут открывать школы и детсады.
- Третий этап – возвращение к нормальной жизни для большинства американцев. Новых зараженных будут выявлять и изолировать.
Длительность каждого этапа должна составлять не меньше 14 дней.
США находятся на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Там COVID-19 заразились более 671 тысячи человек, более 30 тысяч скончались. Из-за COVID-19 впервые был введен режим чрезвычайной ситуации во всех американских штатах.