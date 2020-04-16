В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 14 человек, у которых был подтвержден коронавирус, сообщает оперштаб. Число умерших в столице с диагнозом COVID-19 достигло 127.

Скончавшимся за последние сутки пациентам было от 29 до 88 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания.

В Москве подтверждено 16146 случаев заражения COVID-19, она находится на первом месте среди российских регионов по числу заболевших. С 15 апреля из-за ситуации с коронавирусом для поездок на личном и общественном транспорте в столице действует режим спецпропусков.