В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 14 человек, у которых был подтвержден коронавирус, сообщает оперштаб. Число умерших в столице с диагнозом COVID-19 достигло 127.
Скончавшимся за последние сутки пациентам было от 29 до 88 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания.
В Москве подтверждено 16146 случаев заражения COVID-19, она находится на первом месте среди российских регионов по числу заболевших. С 15 апреля из-за ситуации с коронавирусом для поездок на личном и общественном транспорте в столице действует режим спецпропусков.
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Теги:em, москва, коронавирус
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