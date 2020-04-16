В Чернобыльской зоне отчуждения вновь начался пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения возобновился пожар. Об этом сообщил в фейсбуке член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его словам, пожар вновь вспыхнул в районе села Корогод. Пресс-секретарь управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан рассказала «Громадскому», что спасателям удалось потушить небольшие очаги горения, но ситуация по-прежнему остается сложной из-за сильного ветра. Она добавила, что тление было и в районе села Старые Соколы.

Рубан отметила, что в Чернобыльской зоне продолжают работать 530 спасателей и 100 единиц спецтехники. Говорить о полной ликвидации пожара, по ее словам, пока рано.

Из-за возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения, а также пожаров в Житомирской области власти Киева рекомендовали жителям не открывать окна и не выходить на улицу. Специалисты обнаружили в атмосфере продукты горения. Радиационный фон, по их данным, в украинской столице находится в пределах нормы.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля. О его ликвидации власти Украины заявили спустя десять дней. Правоохранители задержали двух предполагаемых виновников пожара: ими оказались местные жители, которые жгли мусор и траву.