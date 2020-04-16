В Москве задержали адвоката экс-министра Абызова

В Москве задержали адвоката Александра Вершинина, представляющего экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщил РБК защитник Алексей Кирсанов.

Он заявил, что выезжает к Вершинину, отказавшись от дальнейших комментариев. Источник РБК отметил, что задержание защитника не имеет отношения к делу экс-министра.

По данным Baza, Вершинин якобы пытался «решить вопрос» о возможном уголовном преследовании криминального авторитета по кличке Вася Воскрес (настоящее имя — Василий Христофоров), которому угрожала статья о занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК). Издание утверждает, что защитник якобы сообщил об этом представителям криминального авторитета и пообещал, как пишет Baza, за 300 тысяч долларов помочь ему, передав деньги «компетентным людям».

СМИ пишут, что Вершинину вменяется мошенничество. ТАСС отмечает, что его сейчас допрашивают.

Помимо Абызова, Вершинин представлял экс-главу управления собственной безопасности СК Михаила Максименко и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как рассказывала «Новая газета», он близкий друг генерала ФСБ Олега Феоктистова, которого СМИ называли в том числе связывали в том числе с делом Улюкаева.