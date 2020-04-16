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Мэр Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом. В городе решили ввести карантин

Общество

 

Мэр Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу в городе. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Из-за происходящего в городе решили ввести карантин. 

«Опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней. Чтобы распространение болезни не стало массовым, надо срочно ломать эту ситуацию. Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом», – заявил он.

Исполняющим обязанности мэра Пятигорска будет Лев Травнев. Несколько лет назад он уже возглавлял город. 

В Ставропольском крае, по данным на вечер 16 апреля, зафиксировано 143 случая заражения коронавирусом, два пациента скончались, 11 человек выздоровели. Владимиров отметил, что около 20% заболевших COVID-19 – в Пятигорске.

Теги:
отставка, коронавирус, em
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