Правительство России разрешило лечить пациентов с коронавирусом противомалярийным препаратом

Российское правительство поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии передать безвозмездно медицинским организациям, федеральным и региональным органам исполнительной власти, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, препарат гидроксихлорохин. Об этом говорится в распоряжении кабмина.

Это противомалярийный препарат, незарегистрированный в России. Согласно инструкции по применению, он оказывает также противовоспалительное и иммунодепрессивное действие при красной волчанке, остром и хроническом ревматоидном артрите.

В документе говорится, что поставщик лекарства — китайская компания «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко». Она предоставила 68,6 тысяч упаковок препарата на безвозмездной основе.

В конце марта Федеральное медико-биологическое агентство заявило о разработке схемы лечения коронавируса противомалярийным препаратом «Мефлохин». Об использовании гидроксихлорохина говорил против коронавируса говорил президент США Дональд Трамп. В стране начали его испытывать при борьбе с коронавирусом.

Препарат попал и в перечень рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19, составленный российским Минздравом. При это во Всемирной организации здравоохранения говорили, что у них нет доказательств эффективности лекарств от малярии, в том числе хлорохина и гидроксихлорохина, против коронавируса.