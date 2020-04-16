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В Москве решили проводить онлайн-трансляции церемоний прощания из-за ситуации с коронавирусом

Общество

 

В Москве организуют бесплатные онлайн-трансляции церемоний прощания из-за закрытия кладбищ для свободного посещения в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

Там объяснили, что ответственному за организацию церемонии высылается индивидуальная ссылка, которую можно отправить родственникам, не имеющим возможности присутствовать на похоронах. 

«Трансляции ведутся в HD-формате. В каждом из залов установлено не менее двух камер, в больших прощальных залах устанавливается три камеры. Главная задача, чтобы они могли охватить всю площадь зала» — объяснили в «Ритуале». 

Церемонии прощания уже транслируются из похоронного дома Троекурово, где есть камеры в двух залах. Работы по установке оборудования уже идут в прощальных залах Николо-Архангельского крематория, камеры планируют поставить в Митинском и Хованском.

В Москве и Подмосковье запрещено посещение кладбищ из-за пандемии коронавируса до снятия режима повышенной готовности. Исключение — оформление услуг по погребению и участию в похоронах. 

Теги:
em, похороны, москва
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