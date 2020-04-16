Суд приобщил к делу Котова решения по поданным из-за летних протестов исков к оппозиции

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры приобщил к делу активиста Константина Котова, осужденного по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК), решения судов по искам московских организаций к оппозиционерам по делам об ущербе из-за летних протестов. Об этом сообщила в фейсбуке адвокат Мария Эйсмонт.

Она отметила, что обвинение попросило приобщить решения об ущербе за акции 27 июля и 3 августа прошлого года, при этом Котов во время первого несогласованного митинга был в спецприемнике. Эйсмонт добавила, что копии судебных актов не были заверены, не все из них вступили в силу, а в одном иске суд отказал.

Котова в сентябре прошлого года приговорили к трем годам колонии. Генпрокуратура впоследствии потребовала снизить ему срок до года. Конституционный суд постановил отправить дело на пересмотр, сейчас его вновь рассматривает Мосгорсуд.

Котов — второй осужденный в России по ст. 212.1 УК после активиста Ильдара Дадина. Ему в 2017 году приговор отменили. Конституционный суд тогда указал, что ее можно применять только в случае «угрозы причинения вреда здоровью и имуществу граждан, окружающей среде, общественному порядку... или иным конституционно охраняемым ценностям».