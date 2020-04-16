Власти Крыма решили штрафовать прибывающих на полуостров без уважительной причины

Сотрудники транспортной полиции начнут с 16 апреля штрафовать жителей российских регионов, которые приехали в Крым без специального разрешения. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил глава регионального совета министров Юрий Гоцанюк.

По его словам, полицейские будут составлять административные протоколы в отношении жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других российских регионов за нарушение режима самоизоляции. Штрафы выпишут прямо в аэропорту Симферополя или на железнодорожном вокзале за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (20.6.1 КоАП).

В пресс-службе правительства республики Крым «Новой» пояснили, что уважительная причина, по которой граждане других регионов могут находится на территории республики — это работа или доставка грузов.В свою очередь в транспортной полиции Крыма рассказали, что никаких разъяснений от властей, на кого из гостей полуострова нужно выписывать протокол, пока нет. Как будут выглядеть соответствующие разрешения и кем они будут выданы, в транспортной полиции полуострова также не знают.

«К нам ничего не приходило, никаких указаний. Мы сотрудники полиции, мы не можем так — прилетел гражданин, а мы ему — админпротокол. И куда его [гражданина приехавшего в Крым]? Назад? Это запрещено законом», — прокомментировали решение властей в полиции.

Сегодня на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов в очередной раз призвал усилить контроль за въезжающими на территорию полуострова. По его словам, все кто прибыл в Крым из других регионов, обязаны пройти 14-дневный карантин и сообщить властям о месте пребывания, но пока это требование выполняет только 1% граждан. Сергей Аксенов поручил выяснить «местонахождение этих людей» без привлечения загруженной полиции и Росгвардии.

Ранее «Новая» сообщала, что по распоряжению Аксенова с 10 апреля нарушителей самоизоляции в Крыму будут ловить казаки и ополченцы. Ограничительные меры на территории республики действуют до 30 апреля, на полуострове зафиксировано 37 случаев заражения коронавирусом.