В республике Алтай выявили первого пациента с COVID-19. Теперь коронавирус зафиксирован во всех регионах страны

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в республике Алтай, которая оставалась последним регионом, где не было больных с COVID-19. О первом пациенте с новой инфекцией сообщили в пресс-службе местного правительства.

Медики нашли ранее неизвестную инфекцию у жительницы Онгудайского района. Недавно у нее дома гостили родственники из другого региона. Сейчас врачи выясняют, кто с ней контактировал.

В соседнем Алтайском крае медики наблюдают за состоянием здоровья 48 человек с коронавирусом, в Тыве и Хакасии, примыкающих к республике, зафиксировано 8 и 27 случаев соответственно, а в Кемеровской области COVID-19 заразились 18 жителей.

Всего в России более 27 тысяч человек заболели коронавирусом, 232 пациента с этой инфекцией скончались, более двух тысяч пациентов выздоровели. Для снижения темпов распространения вируса во всех регионах страны введен режим повышенной готовности.