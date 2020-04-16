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В республике Алтай выявили первого пациента с COVID-19. Теперь коронавирус зафиксирован во всех регионах страны

Общество

 

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в республике Алтай, которая оставалась последним регионом, где не было больных с COVID-19. О первом пациенте с новой инфекцией сообщили в пресс-службе местного правительства.

Медики нашли ранее неизвестную инфекцию у жительницы Онгудайского района. Недавно у нее дома гостили родственники из другого региона. Сейчас врачи выясняют, кто с ней контактировал.

В соседнем Алтайском крае медики наблюдают за состоянием здоровья 48 человек с коронавирусом, в Тыве и Хакасии, примыкающих к республике, зафиксировано 8 и 27 случаев соответственно, а в Кемеровской области COVID-19 заразились 18 жителей.

Всего в России более 27 тысяч человек заболели коронавирусом, 232 пациента с этой инфекцией скончались, более двух тысяч пациентов выздоровели. Для снижения темпов распространения вируса во всех регионах страны введен режим повышенной готовности.

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Теги:
sn, республика алтай, коронавирус
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