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В Москве пациентам с ОРВИ будут выдавать предписания о двухнедельной изоляции

Общество

 

В Москве все пациенты с ОРВИ будут получать диагноз «подозрение на коронавирус» и соответствующие предписания об обязательной двухнедельной самоизоляции. Их будут ежедневно обзванивать и уточнять их состояние, сообщил оперативный штаб мэрии. 

Такие же предписания получат и все, кто проживает вместе с ними. При подозрении на развитие пневмонии пациентов госпитализируют для дальнейших исследований. 

«Вирус активно распространяется уже внутри города, — сказала вице-мэр Анастасия Ракова. — В связи с этим по рекомендации Клинического комитета (состоит из главврачей коронавирусных стационаров — прим.) мы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус».

Всего на 16 апреля в Москве под наблюдением врачей остаются больше 14,5 тысяч пациентов с подтвержденных коронавирусом, прирост за последние сутки составил 1370 человек. На столицу также приходятся половина всех летальных случаев — 113 из 232 по стране.

Теги:
самоизоляция, коронавирус, москва, va
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