В Югре обсерватор для пациентов с подозрением на коронавирус устроили в жилом доме

Власти города Мегиона в ХМАО с 50-тысячным населением организовали в первом подъезде жилого дома обсерватор для размещения пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. В администрации заявили, что решение согласовано с надзорными органами и соответствует всем требованиям для временной изоляции людей.

О том, что в нежилом подъезде находятся пациенты с подозрением на коронавирус, жители дома узнали случайно. Они увидели человека в тапочках, который вышел покурить из первого подъезда. В администрации мегионцам никак не комментировали ситуацию, тогда житель дома сам пошел в первый подъезд, чтобы выяснить, что происходит на самом деле.

На видео жильца встречает охранник, который сообщает, что это режимный объект, пациенты с подозрением на коронавирус здесь будут находиться до получения результатов теста. От дальнейших комментариев человек отказывается и выставляет жителя из подъезда.

В центре Мегиона (Югра) в жилом доме власти устроили обсерватор для пациентов с подозрением на коронавирус



Видео: специально для «Новой» pic.twitter.com/pyxnk4mtpJ — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 16, 2020

В администрации Мегиона корреспонденту «Новой газеты» подтвердили информацию и сообщили, что пустующие первые два подъезда соответствуют всем требованиям для размещения пациентов, решение согласовано с надзорными органами.

4-подъездный дом по адресу улица Свободы, 2 находится в центре Мегиона, он был сдан в прошлом году. По словам жильцов, постройка до сих пор не введена в эксплуатацию официально. Мегионцы, которые заселились в этот дом, получили там жилье от администрации города по договору коммерческого найма. Изначально им обещали, что впоследствии они смогут выкупить квартиры, однако заключили с ними контракты сроком на 11 месяцев, которые истекают в конце июня 2020 года. Жители сообщили, что им уже отказали в продлении договора на будущий год. Среди жильцов преобладают многодетные семьи, матери-одиночки.

Юлия Глазова