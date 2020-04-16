Путин предложил новую льготную ипотечную программу для покупки жилья комфорт-класса 

Президент Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для покупки жилья комфорт-класса. Об этом глава государства объявил на совещании с членами правительства, где обсуждались проблемы строительной отрасли.

Выдавать льготные ипотечные кредиты российский лидер предложил под 6,5% годовых, остальное субсидирует государство. Купить жилье на выгодных условиях смогут те, кто планирует приобрести недвижимость в новостройке и обратится в банки до 1 ноября этого года. Будет ограничена и сумма кредита: в Москве и Санкт-Петербурге в банке можно будет взять до 8 миллионов рублей, а в регионах — до трех миллионов рублей.

На реализацию такой программы потребуется 6 миллиардов рублей, уточнил Путин. По словам главы государства, льготная ипотека поможет как гражданам, так и представителям строительной отрасли, которые на фоне пандемии столкнулись со снижением спроса. По оценкам Минстроя, спрос на жилье в России после окончания режима самоизоляции может упасть на 50%.

В ходе совещания Путин также распорядился продолжить строительство инфраструктурных объектов, а строительным компаниям рекомендовал как можно скорее сдать в эксплуатацию жилые дома, чтобы граждане могли поскорее туда въехать. Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость соблюдения мер предосторожности на стройках, а также поручил провести докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей.