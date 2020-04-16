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В Свердловской области режим повышенной готовности из-за коронавируса сделали бессрочным

Общество

Иван Жилинспецкор

 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в соцсетях, что режим повышенной готовности на территории региона, при котором не работают большинство учреждений, а граждане должны самоизолироваться, будет действовать бессрочно. 

«Обстановка меняется, и, хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно. Это значит, что действовать он будет до особого решения по его отмене», — сообщил губернатор.

В настоящий момент в Свердловской области зафиксировано 111 случаев инфицирования коронавирусом. Ранее планировалось, что режим повышенной готовности в регионе продлится до 20 апреля. 16 апреля власти Башкирии в свою очередь продлили его до начала июня. Руководители остальных субъектов, где режим преимущественно будет действовать до конца месяца, пока не объявляли о новых сроках.

Теги:
самоизоляция, коронавирус, куйвашев, свердловская область, va
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