В Свердловской области режим повышенной готовности из-за коронавируса сделали бессрочным

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в соцсетях, что режим повышенной готовности на территории региона, при котором не работают большинство учреждений, а граждане должны самоизолироваться, будет действовать бессрочно.

«Обстановка меняется, и, хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно. Это значит, что действовать он будет до особого решения по его отмене», — сообщил губернатор.

В настоящий момент в Свердловской области зафиксировано 111 случаев инфицирования коронавирусом. Ранее планировалось, что режим повышенной готовности в регионе продлится до 20 апреля. 16 апреля власти Башкирии в свою очередь продлили его до начала июня. Руководители остальных субъектов, где режим преимущественно будет действовать до конца месяца, пока не объявляли о новых сроках.