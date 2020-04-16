Власти Москвы распорядились бесплатно возить на такси медработников из коронавирусных стационаров

Поездки на такси для работников перепрофилированных для пациентов с COVID-19 больниц будут финансироваться за счет городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.

Таким образом, медработники смогут быстрее добраться до больниц и снизить риск заражения в общественном транспорте. Помимо этого столичные власти обеспечат проживание медиков в отелях неподалеку от работы, чтобы врачи и медсестры тратили как можно меньше времени на дорогу. Кроме того, это позволит медработникам уберечь свои семьи от коронавируса, так как несмотря на меры предосторожности никто из работающих в больнице не застрахован от заражения.

Размещать медиков согласились 20 городских гостиниц, с 12 апреля туда уже въехали порядка 500 человек. К программе перевозки врачей на автомобилях подключились около пяти служб такси. Оплачивать эти услуги будет город, однако бизнес предложил специальные тарифы для размещения медиков. Некоторые из отельеров согласились принимать их у себя бесплатно несмотря на кризис. В проекте, в частности, приняли участие гостиницы сетей Marriott, Azimut и Hilton.

Ранее также стало известно, что московские рестораторы решили обеспечить борющихся с коронавирусом медиков горячей едой. Часть обедов оплачивает город, часть — частные спонсоры. Сейчас московские врачи наблюдают за состоянием здоровья более чем 15 тысяч пациентов с COVID-19, 1394 человек уже выздоровели.

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. С апреля на три месяца врачи будут получать надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, а младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей.