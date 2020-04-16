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В Москве из-за сбоя аннулировали цифровые пропуска для индивидуальных предпринимателей

Политика

 

Из-за сбоя в московской пропускной системе были аннулированы все пропуска, выданные индивидуальным предпринимателям. Проблему исправят только к завтрашнему дню, сообщили «Дождю» на горячей линии столичной мэрии.

Один из пострадавших предпринимателей рассказал телеканалу, что, согласно пришедшему ему письму, пропуск был аннулирован, так как в заявлении был «указан ИНН физического лица, не зарегистрированного как самозанятый». Ему и всем остальным ИП на горячей линии рекомендовали оформить разовые пропуска, как простым горожанам.

В Москве электронный пропуск для поездок по городу на транспорте — как на общественном, так и на личном — стал обязательным с 15 апреля. В мэрии говорили, что из-за ошибок при составлении аннулировали 900 тысяч из 3,2 миллиона выданных пропусков. Из-за повсеместных проверок на въездах в город в первый день образовались заторы, а на входах в метро — очереди. После этого проверки в общественном транспорте сделали выборочными и поручили их контролерам, а не полицейским.

Теги:
сбой, спецпропуска, москва, va
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