В Тюмени обнаружили вспышку коронавируса среди курсантов военного училища. На карантине 15 человек

В Тюмени в военно-инженерном командном училище имени А. Прошлякова выявили очаг заражения коронавирусом, сообщила на брифинге замгубернатора Ольга Кузнечевских. Точное число курсантов, у кого подтвердилось заболевание, она не привела.

«В учреждении Минобороны сегодня очень серьезный очаг заболевания среди курсантов. Вся тема разворачивается и проверяется, все необходимые службы задействованы в работе. Много времени уходит на определение контактного круга лиц», — сказала Кузнечевских (цитата по «РБК Тюмень»).

В руководстве ТВВИКУ заявили местному изданию 72.ru, что заболевших курсантов изолировали от остальных и лечат на территории училища. По данным издания, их всего «несколько человек». Впоследствии в Минобороны уточнили, что на карантине с положительными тестами находятся 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник.

Еще одну крупную вспышку, по словам Кузнечевских, выявили в гостинице города Ярково к северо-востоку от Тюмени (туда приехал рабочий, до этого проживавший в другой тюменской гостинице, где ранее обнаружили коронавирус). За последние сутки количество подтвержденных случаев в регионе увеличилось на 27 до 112 заболевших. Накануне там также скончался 68-летний мужчина, который «неизвестно где получил инфекцию: нигде не был, никого не принимал, никуда не выходил».