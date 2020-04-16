ФСБ задержала в Красноярске 14-летнего школьника по подозрению в подготовке «колумбайна»

В Красноярске сотрудники краевого управления ФСБ задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу с оружием и взрывчаткой. Об этом пресс-служба ведомства сообщила Интерфаксу.

В ходе обыска у него дома изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предполагаемые самодельные взрывные устройства, на каждом из которых была от руки сделана надпись «Исход», а также средства связи и личные дневники, «содержащие информацию о планируемом преступлении». Дело в отношении школьника будет возбуждено по результатам экспертиз.

Согласно оперативным кадрам, предоставленным журналистам, взрывчатка была спрятана в сарае во дворе частного дома. Подросток на видео говорит, что оружие и взрывчатка принадлежали ему и что он собирался провести «расстрел в школе около 19-20 апреля». При этом школы региона, как и по всей страны, остаются на дистанционном обучении из-за коронавируса.