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ФСБ задержала в Красноярске 14-летнего школьника по подозрению в подготовке «колумбайна»

Общество

 

В Красноярске сотрудники краевого управления ФСБ задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу с оружием и взрывчаткой. Об этом пресс-служба ведомства сообщила Интерфаксу.

В ходе обыска у него дома изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предполагаемые самодельные взрывные устройства, на каждом из которых была от руки сделана надпись «Исход», а также средства связи и личные дневники, «содержащие информацию о планируемом преступлении». Дело в отношении школьника будет возбуждено по результатам экспертиз. 

Согласно оперативным кадрам, предоставленным журналистам, взрывчатка была спрятана в сарае во дворе частного дома. Подросток на видео говорит, что оружие и взрывчатка принадлежали ему и что он собирался провести «расстрел в школе около 19-20 апреля». При этом школы региона, как и по всей страны, остаются на дистанционном обучении из-за коронавируса. 

Фото: скриншот из оперативной съемки / ЦОС ФСБ

 

Теги:
колумбайн, фсб, красноярск, va
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