Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета 

Режим всеобщей самоизоляции будет продлен в Башкирии до конца лета. Об этом, как передает «Башинформ», заявил глава республики Радий Хабиров.

«Эти меры непопулярные, но они необходимые. Главы муниципалитетов: вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май — это вот, как здрасьте: мы работаем в этом режиме. Дай бог если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», — прокомментировал Хабиров свое решение.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в регионе, где уже зафиксировали 191 случай заражения COVID-19 и пять летальных исходов, ввели режим всеобщей самоизоляции, передвигаться на транспорте можно только после получения спецпропуска.

В регионе ситуация с коронавирусом осложняется тем, что более 10 медучреждений были закрыты на карантин после того, как врачи обнаружили у пациентов COVID-19. Наиболее резонансная история произошла в Уфе, где более тысячи пациентов и сотрудников республиканской клинической больницы не могут из-за мер предосторожности покинуть медучреждение. Там зафиксировано 52 случая заражения новой инфекцией.