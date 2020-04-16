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Матвиенко: дату проведения парада Победы определят исходя из ситуации с коронавирусом

Политика

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Власти в ближайшее время определят дату проведения парада в честь 75-летия Победы, он обязательно состоится в этом году, заверила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Дата проведения парада будет зависеть и определяться развитием ситуации с коронавирусом», — цитирует ее ТАСС. По словам Матвиенко, мероприятие будет «грандиозным и масштабным».

В то же время в Кремле заявили, что «рассматривают разные варианты» по проведению парада. «Давайте дождемся момента, когда президент объявит о своем решении», — призвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С просьбой перенести парад Победы из-за коронавируса к президенту Владимиру Путину уже обратились ветеранские организации. О возможном переносе мероприятия с 9 мая на более позднюю дату ранее сообщали источники РБК. По их информации, об этом глава государства может официально объявить уже сегодня. Однако новую дату власти пока не могут определить из-за эпидемиологической ситуации, утверждает издание.

Теги:
kb, коронавирус, парад победы
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