В Челябинской и Свердловской областях решили отправить на карантин приезжающих в регионы москвичей и петербуржцев 

Власти Свердловской области обязали приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга в течение 14 дней не выходить из дома для профилактики распространения коронавируса. Соответсвующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Запрет на выход на улицу также будет распространяться на тех, кто приехал в Свердловскую область из Ленобласти. По официальным данным сейчас в регионе зафиксировали 111 случаев заражения коронавирусом, 44 жителям области уже удалось справиться с болезнью.

Сегодня такие же меры приняли власти Челябинской области, где COVID-19 заболели 53 человека. Как передает портал 74.ru, на вокзалах и в аэропорту вернувшихся из столиц будут предупреждать о необходимости соблюдать карантин.

Ранее решение изолировать гостей из Москвы и Петербурга приняли власти Крыма, Татарстана, Красноярского края, Башкирии, а также Иркутской, Владимирской и Воронежской областей. На фоне пандемии коронавируса региональные власти ввели и ряд других запретов. Так, например, губернатор Новосибирской области ограничил доступ граждан в церкви, на кладбища и на продовольственные рынки. Всего в России на сегодняшний выявлено более 27,5 тысяч заразившихся ранее неизвестной инфекцией.