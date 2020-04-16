Оппозиционные депутаты потребовали от прокуратуры провести проверку из-за очередей в московском метро, возникших после введения пропусков

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку и найти виновных в возникновении очередей в метро 15 апреля — в первый день действия пропускного режима. Копию документа он опубликовал в своем фейсбуке.

Провести такое расследование мэра Москвы Сергея Собянина попросили также депутаты муниципального округа Хамовники. «Режим самоизоляции, который большинство москвичей соблюдает на протяжении нескольких недель, в результате непродуманных действий городских властей и полиции потерял большую часть своего смысла», — указано в письме, копию которого приводит мундеп и журналист «Новой газеты» Илья Азар.

Подобное обращение к мэру и Генпрокуратуре также направил депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Фракция «Яблоко» в своем письме Собянину предложила поручить полицейским уделять больше внимания соблюдению безопасной дистанции, а не пропускам. Опрошенные «Ведомостями» и «Коммерсантом» эксперты считают, что действия представителей власти в этом случае могут подпадать под административные или уголовные статьи.

«Власти нарушают указы, которые сами же публикуют. В силу некомпетентности и очень низкого кадрового потенциала, судя по всему. Происходившее вчера в метро — это просто угроза жизни и здоровью людей. Даже если хотя бы один человек из тех, кто стоял в очереди, был инфицирован, это могло привести (и, вполне верятно, привело) к заражению других людей», — заявил Яшин в беседе с «Новой газетой».

Пропускной режим действует в Москве для поездок на личном и общественном транспорте, включая такси. Накануне пассажиры жаловались на большие очереди на вход в метро из-за массовой проверки пропусков. По оценкам «Коммерсанта», кое-где в них стояли до 200-300 человек. Сегодня дептранс Москвы отчитался об отсутствии очередей в метрополитене.