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Новый глава Архангельской области выступил против строительства мусорного полигона на Шиесе

Политика

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Назначенный в начале апреля врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Протесты вокруг стройки привели к низким рейтингам и отставке его многолетнего предшественника Игоря Орлова.

«Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. Понимаю, что проделана определенная юридическая работа, но я в целом буду выступать против, – сказал Цыбульский местному изданию «Эхо Севера».

«Сейчас все мои силы и всё время отнимает тема борьбы с коронавирусом. Но в ближайшее время, когда я больше погружусь в детали, уверен, наступит понимание того, каким образом нам надо действовать, чтобы проекта на станции Шиес не было», – добавил он.

Напомним, на станции Шиес Архангельской области более полутора лет длится конфликт вокруг строительства свалки для столичного мусора. Местные жители требуют остановить стройку, однако власти отказывались идти на диалог.

Теги:
мусорный полигон, экология, протесты, шиес, архангельская область, va
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