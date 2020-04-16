Новый глава Архангельской области выступил против строительства мусорного полигона на Шиесе

Назначенный в начале апреля врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Протесты вокруг стройки привели к низким рейтингам и отставке его многолетнего предшественника Игоря Орлова.

«Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. Понимаю, что проделана определенная юридическая работа, но я в целом буду выступать против, – сказал Цыбульский местному изданию «Эхо Севера».

«Сейчас все мои силы и всё время отнимает тема борьбы с коронавирусом. Но в ближайшее время, когда я больше погружусь в детали, уверен, наступит понимание того, каким образом нам надо действовать, чтобы проекта на станции Шиес не было», – добавил он.

Напомним, на станции Шиес Архангельской области более полутора лет длится конфликт вокруг строительства свалки для столичного мусора. Местные жители требуют остановить стройку, однако власти отказывались идти на диалог.