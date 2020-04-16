«Роскомсвобода» выпустила рейтинг соблюдения цифровых прав в Рунете. На последних местах оказались Wildberries и Сбербанк

Сайты Сбербанка и интернет-магазина Wildberries заняли последние места в рейтинге соблюдения цифровых прав пользователей. Такие данные «Новой» представили исследователи проекта «Роскомсвобода», которые проанализировали политику конфиденциальности популярных сервисов Рунета.

Исследователи изучали не только официальные документы о политике конфиденциальности, но и применение ее на практике. Также специалисты из «Роскомсвободы» проверили, как часто ресурсы раскрывают данные по запросу властей и насколько эта информация доступна пользователям. Порталам выставлялась оценка по четырем критериям: транспарентность, приватность, права потребителя и свобода информации.

Сбербанк соответствует приемлемому уровню прозрачности на 11,11%, приватности — на 25%. В категории права потребителя и свобода информации сайт банка получил 33% и 0% соответсвенно. У Wildberries оценки еще ниже.

По итогу всего рейтинга на первом месте оказался портал Хабр, на втором — сайт «ВКонтакте», а на третьем — «Яндекс». Тем не менее аналитики зафиксировали, что большинство порталов так и не смогли раскрыть обязательства по соблюдению прав человека на приватность и свободу информации, а отчет о транспарентности опубликовал только портал «Хабр». По данным «Роскомсвободы», ни один из сайтов не имеет понятной политики рассмотрения жалоб.

В «Роскомсвободе» напомнили, что любой пользователь интернета имеет право знать, как тот или иной сайт, на который он заходит, обращается с его данными.