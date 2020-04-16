В Подмосковье арестовали полковника Росгвардии по обвинению в вымогательстве 18 миллионов рублей у бизнесмена
Городской суд подмосковной Истры арестовал на два месяца замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным источника ТАСС, ему вменяют вымогательство «почти 20 миллионов рублей» у подмосковного предпринимателя в обмен на покровительство (речь идет о 18 миллионах рублей, уточняет телеканал РЕН-ТВ). Бизнесмен сразу после его предложения обратился в полицию, при этом часть требуемой суммы он уже передал силовикам.
Вместе с ним был арестован еще один фигурант дела, его имя в суде не назвали. По данным РЕН-ТВ, это майор полиции Андрей Гайтров (его тезка несколько лет назад работал в полиции подмосковного Одинцова).
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