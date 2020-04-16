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Украина провела с ДНР и ЛНР первый в этом году обмен пленными

Политика

 

На Донбассе на линии соприкосновения в предместьях городов Горловка и Счастье завершился первый в этом году обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Провести до Пасхи взаимный обмен пленных в Трехсторонней контактной группе договорились 8 апреля. Как сообщили украинский омбудсмен Людмила Денисова и омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Киев передал Донецку 10 человек и получил 9 своих граждан (один человек отказался возвращаться).

Хотя с ЛНР обмен планировался по формуле «11 на 7», трое человек решили остаться на территории Украины и на оккупированные территории там вернулись четверо человек. Оба обмена прошли без эксцессов и под наблюдением представителей Международного комитета Красного Креста. Из-за пандемии коронавируса участников обмена с обеих сторон поместят после этого на двухнедельный карантин.

Теги:
украина, днр, лнр, обмен пленными, война на донбассе, донбасс, va
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