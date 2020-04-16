Профсоюз сообщил о планах «Аэрофлота» отправить большинство пилотов в простой и урезать рабочие часы остальным сотрудникам

Руководство «Аэрофлота» подготовило проект приказа, согласно которому большинство пилотов отправят в простой со ставкой в две трети оклада, сообщил «Открытым медиа» президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

По его словам, если ставка пилотов составляет меньше минимального размера оплаты труда, то ее повысят до этой суммы (12130 рублей). Не входящим в состав летнего экипажа сотрудникам авиакомпании урежут рабочие часы, вместе с ними — и зарплату. Тех, кто откажется работать в неполном рабочем графике, планируют увольнять.

Дельдюжов объясняет, что большая часть зарплаты пилотов формируется из налетанных часов, а сами оклады у них довольно маленькие. Теперь же руководство будет самостоятельно решать, кто из пилотов продолжит выполнять рейсы, а кому придется остаться дома. В пресс-службе «Аэрофлота» отказались комментировать ситуацию.

14 апреля в дочерней авиакомпании «Аэрофлота» — «России» — уже подписали приказ об отправке значительной части пилотов в простой, сказал глава профсоюза летного состава «России» Игорь Морозов. По его оценкам, зарплата некоторых пилотов в простое снизится в 10 раз. В частности, командир в этот период будет получать 35 тысяч рублей вместо 350 тысяч при обычном количестве рейсов, а второй пилот — 28 тысяч против прежних 200 тысяч.

Накануне президент Владимир Путин распорядился направить 23 миллиарда рублей по поддержку авиакомпаний, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. «Открытые медиа» отмечают, что ту же сумму власти обещают выделить отрасли еще с 2019 года.

«Государство говорит одно, на деле получается другое. А если в регионах будут платить прожиточный минимум пилоту, что делать? Пойдем в такси, если ещё можно будет, развозить пиццу», — говорит Морозов.

По его словам, до обострения ситуации с коронавирусом авиакомпания «Россия» выполняла около 200 рейсов в день, теперь их количество сократилось до 8−14. На простой, согласно составленным графикам, уйдут почти 1,7 тысячи сотрудников. Пилоты на простое пробудут с 17 по 31 апреля.