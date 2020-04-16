В России за сутки зафиксировали более трех тысяч случаев заражения COVID-19

В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 3448 человек, сообщает оперштаб. Таким образом, по всей стране за время пандемии заболели 27938 тысяч человек.

Новые случаи заражения зафиксированы в 78 регионах. Больше всего заболевших (1370) в Москве, 467 – в Подмосковье, 154 – в Петербурге. В столице 45% новых заразившихся моложе 45 лет.

Скончались за сутки еще 34 человека, число умерших в России за все время пандемии достигло 232. Полностью выздоровели 318 человек, таким образом, число вылечившихся увеличилось до 2304.

Москва остается лидером по числу заболевших среди российских регионов, там коронавирус подтвержден у 16146 человек. Из-за пандемии в столице с 15 апреля действует режим спецпропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Вчера пассажиры сообщали об очередях в метро и пробках на въездах в город. Сегодня столичный дептранс отчитался, что скопления пассажиров в метро не было, граждан проверяют выборочно.