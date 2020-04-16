Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков у пассажиров

Московский профсоюз таксистов попросил главу столичного дептранса Максима Ликсутова освободить водителей от проверки пропусков у клиентов. С письмом ознакомился РБК.

Председатель профсоюза Николай Кодолов объяснил, что у таксистов нет доступа к базам данных для проверки, а приложение «Помощник Москвы» работает нестабильно. Помимо этого, по его словам, при предъявлении пассажиром распечатанного пропуска таксисты не могут проверить его подлинность.

В письме говорится и о том, что власти не дали разъяснений и инструкций по процедуре проверки, а также, что водители такси по закону не могут проверять какие-либо документы у клиентов. Следствие последнего – пассажиры зачастую отказывают показывать пропуска.

Из-за ситуации профсоюз просил у дептранса либо дать четкие инструкции по проверке или же не «накладывать дополнительных санкций» на таксистов.

В Москве из-за коронавируса с 15 апреля действует режим спецпропусков для поездок на общественном и личном транспорте. Представитель сервиса «Везет» и источник РБК на рынке услуг перевозки вчера говорили о сбоях в приложении для их проверки, но дептранс сообщал, что оно исправно работает.

Столица находится на первом месте среди российских регионов по числу заболевших коронавирусом. По данным на 15 апреля, там подтверждено более 14,5 тысяч случаев заражения, 113 человек скончались (по всей России почти 24,5 тысячи заболевших, умерли свыше 200 человек). Вылечились почти две тысячи человек, из них в столице – 1205.