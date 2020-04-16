Трамп объявил о прохождении США пика заболеваемости коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прошли пик новых заражений коронавирусом. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.
«Битва продолжается, но данные говорят о том, что страна прошла пик по новым случаям», — цитирует его Reuters. По словам Трампа, агрессивная стратегия американских властей по борьбе с вирусом работает очень сильно, однако необходимо сохранять бдительность.
Президент добавил, что 16 марта его администрация огласит рекомендации для властей штатов по снятию ограничений, введенных из-за пандемии. По словам американского лидера, некоторые из них смогут открыться даже раньше 1 мая.
Кроме того, на брифинге для журналистов Трамп объявил о готовности США предоставить России аппараты искусственной вентиляции легких. «Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — сказал он. По его словам, помощь от США в будущем смогут получить также Италия, Испании, Франции и другие пострадавшие от пандемии страны.
В начале апреля Кремль рассказал о гуманитарной помощи, направленной США. В Госдепартаменте позже уточнили, что доставленные из России средства защиты от коронавируса и аппараты ИВЛ были закуплены американским правительством. После этого в российском МИД объяснили, что США оплатили только половину грузов, а другую часть — Российский фонд прямых инвестиций.
По данным Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране подтверждено больше 639 тысяч случаев заболевания, жертвами COVID-19 там стали свыше 30 тысяч человек.