На французском авианосце и сопровождающем его фрегате подтвердился коронавирус у почти 700 моряков

Коронавирус подтвердился у 668 французских моряков, находящихся на авианосце «Шарль де Голль» и фрегате «Шевалье Поль», сопровождающем его. Об этом сообщает France Bleu со ссылкой на министерство обороны Франции.

31 из заболевших моряков госпитализирован, один – в реанимации. Всего протестировали на коронавирус 1767 членов экипажа. Во французском министерстве отметили, что в ближайшие дни цифры по числу зараженных могут измениться.

1700 моряков с авианосца и 200 человек с фрегата задержали на две недели на военных объектах в Варе (военно-морской базе в Тулоне). До этого планировалось, что «Шарль де Голль» вернется 23 апреля после завершения рейса в Атлантике, но из-за ситуации с коронавирусом ему пришлось досрочно завершить миссию. Военных изолировали, помимо этого, во вторник армия начала дезинфекцию надводных сооружений и самолетов.