Некоторые российские компании не могут получить господдержку из-за коронавируса по формальным причинам

Ряд предпринимателей не могут получить господдержку, обещанную властями в связи с пандемией коронавируса, из-за формальных оснований. О жалобах бизнеса РБК рассказали представители «Опоры России» и «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список отраслей, нуждающихся в поддержке. Бизнес жалуется, что проблемы связаны с несовпадением ОКВЭД с фактическими видами деятельности компаний, а также с ограниченным подбором кодов.

ОКВЭД в реестре либо изначально указаны неверно, либо впоследствии компания изменила вид деятельности. Некоторые виды деятельности являются смешанными или «пограничными». Адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская рассказала, что, например, основной код для гостиниц в ЕГРЮЛ отличается от правительственного списка.

Опрошенные РБК эксперты считают, что распределение господдержки не должно осуществляться только на основе ОКВЭД. ОНФ попросил Минэкономразвития разобраться в ситуации.

Президент Владимир Путин накануне предложил расширить список пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей и включить в него малые и средние компании, торгующие непродовольственными товарами. Первоначально в него вошли девять отраслей, в том числе туризм и гостиничный бизнес, позже туда добавили компании, занимающиеся показом фильмов и стоматологической практикой. При этом в Счетной палате призывали помочь всем отраслям экономики.