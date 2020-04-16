СПЧ призвал Совет Федерации не назначать дату празднования окончания Второй мировой войны на день памяти жертв теракта в Беслане

Совет по правам человека при президенте попросил Совет Федерации отклонить законопроект о переносе дня празднования окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Об этом говорится на сайте СПЧ.

В Совете считают недопустимым празднование окончания войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане. «Решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их», — настаивают в СПЧ.

По мнению авторов обращения, перенос Дня воинской славы «будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте». В СПЧ призывают председателя Совфеда Валентину Матвиенко учесть позицию Совета при рассмотрении документ.

По информации «Новой газеты», обращению СПЧ предшествовала горячая дискуссия его членов. Инициаторы письма и большинство участников дискуссии склонялись к тому, чтобы отправить его президенту, а не в Совфед. Окончательное решение в процессе обсуждения принял председатель Совета Валерий Фадеев.

Госдума приняла этот законопроект 14 апреля. Его авторы в пояснительной записке указали, что 1945 году 3 сентября объявили праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Законодатели полагают, что перенос даты позволит укрепить исторические основы и патриотические традиции. Совет Федерации должен рассмотреть законопроект 17 апреля.