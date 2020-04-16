Что произошло за ночь 16 апреля. Коротко

В Москве за сутки скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Самому молодому из умерших было 36 лет. Таким образом, число умерших с COVID-19 в столице достигло 113 человек.

Предприниматели столкнулись с отказом в предоставлении господдержки по формальным причинам. О проблемах РБК рассказали представители «Опоры России» и «Общероссийского народного фронта». Жалобы связаны как с несовпадением основного кода вида деятельности с фактическими видами деятельности компаний, так и с ограниченным подбором властями кодов для списка.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пройден пик по новым случаям заражения коронавирусом. Он рассказал о планах объявить о новых мерах для восстановления экономики. В США уже подтверждено более 639 тысяч случаев заражения COVID-19. Трамп также сообщил, что страна готова помочь России с аппаратами ИВЛ.

В Северной Осетии возбудили еще одно уголовное дело о фейках про коронавирус. Следствие считает, что 38-летний местный житель 6 апреля в одной из соцсетей он распространил два видео, в которых заявил о надуманности принимаемых властями Алании мер по защите населения от коронавируса.

Совет по правам человека попросил Совет Федерации не переносить празднование окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Авторы обращения отметили, что это — день памяти жертв теракта в Беслане, а родные и близкие погибших во время него встретят с непониманием перенос Дня воинской славы.