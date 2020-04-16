Против жителя Северной Осетии возбудили уголовное дело о фейках про коронавирус

Управление Следственного комитета по Северной Осетии возбудило уголовное дело о фейках про коронавирус (ст. 207.1 УК) против 38-летнего уроженца Владикавказа, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 6 апреля в одной из соцсетей он распространил два видео, в которых заявил о надуманности принимаемых властями Алании мер по защите населения от коронавируса. В СК считают, что подозреваемый призывал местное население к неподчинению и нарушению режима самоизоляции, а также «формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств, представляющих угрозу их жизни и здоровью».

«Регион онлайн» пишет, что подозреваемым оказался бывший оперный певец и активист Вадим Чельдиев. Как уточняет издание, в своих роликах он утверждал, что в республике нет зараженных, а все видеообращения властей к населению — это «фейковые вбросы».

По информации «Кавказ. Реалий», Чельдиев сейчас находится в Петербурге. В своем телеграм-канале он призывает жителей Алании выйти на акцию протеста против действующей власти, а также «за родину, за Осетию и за будущее».

По данным на утро 15 апреля, в Северной Осетии было подтверждено 52 случая заболевания COVID-19. Один человек уже выздоровел, а двое пациентов скончались.