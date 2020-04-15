На Кубани ФСБ задержала создателей крупного паблика о сатанизме во «ВКонтакте» по делу о призывах к насилию над христианами

В Краснодаре сотрудники краевого управления ФСБ задержали двух местных жителей по делу о призывах к насилию над христианами во «ВКонтакте». После обысков их отпустили под подписку, рассказала Интерфаксу пресс-служба ведомства.

Согласно пресс-релизу, они «организовали распространение на территории России и за рубежом литературы с признаками экстремистской направленности». В частности, как уточняет RT со ссылкой на источники, двое родственников — мужчина и женщина — опубликовали у себя на страницах объявление о продаже некой сатанинской книги.

В ходе обысков у них изъяли спорные книги, которые отправили на экспертизу, технику, череп неустановленного животного и другие «оккультные предметы». В отношении мужчины возбудили дело о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), а в отношении девушки — о пособничестве в этом (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 280 УК).

ФСБ называет обоих «адептами международной сатанинской организации Legion Ave Satan». Во «ВКонтакте» есть паблик с таким названием и с 60 тысячами подписчиков, а в своем блоге авторы страницы говорят, что у них есть «50 орденов по всей России и в странах СНГ». Преимущественно они публиковали шутки и мемы на религиозную тему.

Администраторами значатся мужчина и женщина с одинаковой фамилией, которые последний раз заходили в свои аккаунты утром 10 апреля (сами они называют друг друга супругами). Их группа обновлялась в последний раз 13 апреля. На своих страницах они публиковали несколько объявлений о продаже книг, в том числе собственного издания и авторства. Участник телешоу «Битвы экстрасенсов» Артемий Никара, который значится соавтором их будущей совместной книги, сообщил «Новой газете», что оба несколько дней не выходили на связь.