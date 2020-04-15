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В Москве за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом. Самому молодому из них было 36 лет

Общество

 

В Москве скончались еще 7 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе мэрии. Общее число летальных случаев в столице достигло 113.

Погибшие были в возрасте от 36 до 86 лет. У большинства пациентов были сопутствующие заболевания, отметили в мэрии. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз и онкология. 

Самым младшим из скончавшихся был физик-ядерщик из Института ядерных исследований Российской академии наук, который в конце марта вернулся из швейцарского ЦЕРНа (по сообщениям СМИ, он скончался утром 14 апреля). У него болезнь протекала в тяжелой форме и привела к бронхопневмонии с тотальным поражением легких.

К утру 15 апреля по стране было 24,5 тысячи заболевших коронавирусом, от вызванных заболеванием осложнений скончались уже больше 200 человек. Диагноз поставили уже в 84 из 85 российских регионов.

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Теги:
москва, жертвы, коронавирус, va
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